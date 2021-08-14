سفينة الفضاء ستارلينر تعود إلى المصنع لعلاج مشكلات في الصمامات

واشنطن- (د ب أ):

تعود سفينة الفضاء ستارلينر إلى المصنع من أجل علاج مشكلات تؤثر على أربعة صمامات، حسبما أفاد بيان صادر عن شركة بوينج.

وقالت بوينج التي طورت وشيدت سفينة الفضاء لصالح وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) إنه لن يتم تحديد موعد جديد لإطلاق السفينة إلا بعد حل المشكلات.

وكان من المفترض أن تقلع السفينة ستارلينر إلى محطة الفضاء الدولية في نهاية يوليو إلا أنه تم تأجيل المهمة عدة مرات، أولا نتيجة مشكلات بعد وصول وحدة الأبحاث الروسية "ناوكا" ثم بسبب صمامات نظام الدفع في ستارلينر.

وتهدف الرحلة التجريبية غير المأهولة إلى وضع الأساس للسفينة ستارلينر لنقل رواد فضاء إلى محطة الفضاء في المستقبل.