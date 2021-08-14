Masrawy logo white

سفينة الفضاء ستارلينر تعود إلى المصنع لعلاج مشكلات في الصمامات

06:26 ص السبت 14 أغسطس 2021
سفينة الفضاء ستارلينر تعود إلى المصنع لعلاج مشكلات في الصمامات

ناسا

واشنطن- (د ب أ):
تعود سفينة الفضاء ستارلينر إلى المصنع من أجل علاج مشكلات تؤثر على أربعة صمامات، حسبما أفاد بيان صادر عن شركة بوينج.

وقالت بوينج التي طورت وشيدت سفينة الفضاء لصالح وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) إنه لن يتم تحديد موعد جديد لإطلاق السفينة إلا بعد حل المشكلات.

وكان من المفترض أن تقلع السفينة ستارلينر إلى محطة الفضاء الدولية في نهاية يوليو إلا أنه تم تأجيل المهمة عدة مرات، أولا نتيجة مشكلات بعد وصول وحدة الأبحاث الروسية "ناوكا" ثم بسبب صمامات نظام الدفع في ستارلينر.

وتهدف الرحلة التجريبية غير المأهولة إلى وضع الأساس للسفينة ستارلينر لنقل رواد فضاء إلى محطة الفضاء في المستقبل.

ناسا سفينة الفضاء ستارلينر شركة بوينج

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
95

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

212

متعافون اليوم

285061

إجمالي الإصابات

16604

إجمالي الوفيات

233729

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -5 وفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا