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أستراليا تشدد القيود بعد تسجيل 466 إصابة جديدة بكورونا

06:24 ص السبت 14 أغسطس 2021
أستراليا تشدد القيود بعد تسجيل 466 إصابة جديدة بكورونا

أرشيفية

سيدني- (د ب أ):
أعلنت مدينة سيدني الأسترالية اليوم السبت حصيلة قياسية جديدة من الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19)، كما أعلنت عن عزمها تشديد القيود المفروضة في المدينة.

وسجلت ولاية "نيو ساوث ويلز" أكثر الولايات الأسترالية تعدادا للسكان 466 إصابة جديدة محلية، وكانت معظم الإصابات في مدينة سيدني، عاصمة الولاية.

وقالت رئيسة وزراء الولاية جلاديس بيريجيكليان إن إنه تم تسجيل أربع وفيات جديدة خلال الليل.

وبموجب القيود المشددة، يتعين على كل سكان منطقة سيدني الكبرى البقاء في حدود 5 كيلومترات من منازلهم اعتبارا من بعد غد الاثنين، بعدما كانت المسافة 10 كيلومترات.

وستتم زيادة الغرامات على مخالفة القواعد، حيث تشمل الغرامات 5 آلاف دولار لمخالفة قواعد العزل الذاتي الذي يطبق على الحالات الإيجابية أو التي تنتظر نتائج الاختبارات. كما تفرض غرامة بقيمة 3 آلاف دولار على مخالفة قاعدة ممارسة شخصين فقط للرياضة.

وسجلت أستراليا نحو 38 ألف إصابة بفيروس كورونا و900 حالة وفاة منذ بدء تفشي الفيروس.​

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