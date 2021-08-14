كوريا الجنوبية تسجل 1930 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سول- (د ب أ):

استمرت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية قريبة من ألفي إصابة اليوم السبت وسط مخاوف من ارتفاع الإصابات بالفيروس خلال العطلة العامة المستمرة حتى مطلع الأسبوع.

وأضافت كوريا الجنوبية 1930 إصابة جديدة بكوفيد-19، من بينها 1860 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 222 ألفا و111 إصابة، حسبما قالت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما سجلت كوريا الجنوبية 4 وفيات جديدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 2148 وفاة.