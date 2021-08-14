Masrawy logo white

كوريا الجنوبية تسجل 1930 إصابة جديدة بفيروس كورونا

06:22 ص السبت 14 أغسطس 2021
كوريا الجنوبية تسجل 1930 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

سول- (د ب أ):
استمرت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية قريبة من ألفي إصابة اليوم السبت وسط مخاوف من ارتفاع الإصابات بالفيروس خلال العطلة العامة المستمرة حتى مطلع الأسبوع.

وأضافت كوريا الجنوبية 1930 إصابة جديدة بكوفيد-19، من بينها 1860 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 222 ألفا و111 إصابة، حسبما قالت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما سجلت كوريا الجنوبية 4 وفيات جديدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 2148 وفاة.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا حالات وفيات

الخبر التالى:

أستراليا تشدد القيود بعد تسجيل 466 إصابة جديدة بكورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
95

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

212

متعافون اليوم

285061

إجمالي الإصابات

16604

إجمالي الوفيات

233729

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -5 وفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا