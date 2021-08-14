الجيش البريطاني يبدأ عمليته لإجلاء المدنيين والموظفين البريطانيين من أفغانستان

لندن - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الجمعة، بدء إرسال قوات عسكرية لإجلاء المدنيين وموظفي البعثة البريطانية من أفغانستان.

وجاء على صفحة الوزارة عبر منصة "تويتر": "العملية بيتنج، الدعم العسكري لسحب المواطنين البريطانيين والموظفين، بدأت في أفغانستان، (حسب ما) أكد وزير الدفاع بن والاس هذا المساء".

يأتي ذلك بينما تشن حركة طالبان هجوما واسعا على العديد من الولايات الأفغانية منذ إعلان سحب القوات الأمريكية، ونجحت عناصرها بالفعل في السيطرة على معظم أراضي البلاد وعدد من عواصم الولايات، كما اقتربت من العاصمة كابول وتهدد بعزلها عن بقية البلاد، بما بات يهدد سلطة الحكومة وسط مخاوف واسعة من سقوط الحكومة وسيطرة طالبان على البلاد بشكل كامل.

واستولت الحركة خلال اليوم الأخير على مراكز 4 ولايات أخرى في هجوم خاطف جعلها أقرب إلى كابول قبل نحو أسبوعين من إتمام الولايات المتحدة سحب ما تبقى من قواتها، من بينها ثاني وثالث أكبر المدن الأفغانية، وهما هرات وقندهار.