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غدا.. رفع حظر التجول في ليبيا

11:48 م الجمعة 13 أغسطس 2021
غدا.. رفع حظر التجول في ليبيا

ليبيا

طرابلس - (أ ش أ)

أعلن وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء الليبي عادل جمعة رفع حظر التجول اعتبارا من غد السبت.

ودعا جمعة - وفقا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية اليوم الجمعة- إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية، المتمثلة في ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، قد وجه الثلاثاء الماضي تعليمات باستمرار تطبيق إجراءات حظر التجول الجزئي، مُرجعًا ذلك إلى توصية لوزارة الصحة الليبية، بسبب عدم استقرار الوضع الوبائي.

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ليبيا حظر التجول مجلس الوزراء الليبي عادل جمعة فيروس كورونا

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