الرئيس التونسي يتسلم رسالة خطية من نظيره الأمريكي

تونس - (أ ش أ):

تسلم الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم الجمعة، رسالة خطية من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، أن ذلك جاء خلال استقبال سعيد لوفد رسمي أمريكي رفيع المستوى ترأسه مساعد مستشار الأمن القومي الأمريكي جوناثان فاينر.

وقال فاينر، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتابع مجريات الأحداث في تونس عن كثب وبشكل مستمر.

وأضاف أن الولايات المتحدة تعلم حجم التحديات الحقيقية التي تواجهها تونس لاسيما الاقتصادية والصحية، مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة الدائم للوقوف بجانب تونس ودعمها في شتى المجالات.