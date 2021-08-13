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البنتاجون: 3 آلاف جندي أمريكي يصلون أفغانستان خلال يومين لتأمين الانسحاب

08:29 م الجمعة 13 أغسطس 2021
البنتاجون: 3 آلاف جندي أمريكي يصلون أفغانستان خلال يومين لتأمين الانسحاب

البنتاجون

وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن نحو 3 آلاف جندي أمريكي سيصلون إلى كابول، خلال يومين لتأمين الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

وأكد متحدث وزارة الدفاع الأفغانية، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة أن "الولايات المتحدة ستقدم الدعم للجانب الأفغاني ميدانيا حين نرى ذلك ممكنا".

وأعرب عن قلق بلاده من سرعة تقدم حركة طالبان في الولايات الأفغانية.

أعلنت حركة طالبان، السيطرة على ولاية كونر، شرقي أفغانستان، في ظل تصاعد وتيرة المعارك بين الحركة الأفغانية وحكومة كابول، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

أعلن عمر الله صالح نائب الرئيس الأفغاني أشرف غني اليوم الجمعة أن اجتماعا أمنيا في القصر الرئاسي قرر الاستمرار في التصدي لحركة طالبان التي وصفها بأنها "جيش الجهل والإرهاب".

وقال صالح إنه سيتم توفير جميع الوسائل اللازمة لقوات الأمن.

ويعتقد أن هناك 300 ألف من أفراد قوات الأمن الأفغانية، في حين تشير التقديرات إلى وجود 60 ألف مقاتل من طالبان.

وكانت وسائل إعلام باكستانية ذكرت في وقت سابق أن رئيس الوزراء عمران خان قال إن حركة طالبان أبلغته أنه طالما ظل الرئيس أشرف غني في السلطة، فإن طالبان المتشددة لن تتفاوض مع الحكومة.

وأعلن غني في السابق أنه لن يسلم السلطة إلا لخليفة منتخب ديمقراطيا.

يأتي هذا في الوقت الذي تمكن فيه مسلحو حركة طالبان اليوم الجمعة، من انتزاع السيطرة على ثلاثة من أكبر المدن في أفغانستان، وعلى عدد كبير من عواصم الولايات، في إطار الانتصارات المتواصلة التي تحققها الحركة منذ أسبوع والتي لم تظهر أي بوادر على التراجع عن التقدم صوب العاصمة كابول، وهو ما يمثل مصدر قلق بالغ.

البنتاجون أفغانستان جنود امريكان انسحاب القوات الامريكية

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