الاقتصاد الروسي يسجل أعلى معدل نمو منذ عام 2000

موسكو - (د ب أ):

أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الجمعة نمو الاقتصاد الروسي خلال الربع الثاني من العام الحالي بأعلى معدل له منذ عام 2000 بفضل التعافي من تداعيات إجراءات الإغلاق التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد في العام الماضي.

وذكرت هيئة الإحصاء الروسية أن معدل النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ 3ر10% سنويا، وهو ما يزيد عن توقعات المحللين ويزيد عن معدلات النمو قبل جائحة كورونا، حيث سجلت قطاعات تجارة التجزئة ونقل الركاب والتصنيع نموا قويا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت رأيهم 10% من إجمالي الناتج المحلي.

وأضافت بلومبرج إلى أن هذه الأرقام تجعل روسيا على نفس خط الأسواق الصاعدة الأخرى التي سجلت نموا بأكثر من 10% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني ومنها بولندا والفلبين.

يذكر أن روسيا لم تعيد فرض إجراءات الإغلاق الصارمة التي فرضتها في بداية الجائحة خلال أبريل ومايو 2020 واكتفت بفرض قيود محدودة حتى مع انخفاض معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد. ويعتبر عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في روسيا من بين الأعلى على مستوى العالم.