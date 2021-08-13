الناتو يعرب عن قلقه البالغ حيال تنامي مستويات العنف في أفغانستان

برلين - (د ب أ):

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج في بيان إن الناتو "يشعر بقلق بالغ بسبب المستويات المرتفعة لأعمال العنف جراء هجوم طالبان، بما في ذلك هجمات على مدنيين، وعمليات قتل مستهدف، وتقارير عن انتهاكات أخرى خطيرة لحقوق الإنسان".

وذكر أنه "يجب على طالبان أن تدرك أنه لن يتم الاعتراف بها من المجتمع الدولي إذا ما استولت على البلاد بالقوة".

وأضاف أن الناتو يظل ملتزما بدعم التوصل لحل سياسي للصراع.

وأوضح عقب مشاورات أن "هدفنا يظل هو دعم الحكومة الأفغانية وقوات الأمن قدر الإمكان، وأمن قواتنا أمر بالغ الأهمية. وسوف يحتفظ الناتو بوجودنا الدبلوماسي في كابول، وسيستمر في إجراء تعديلات بحسب الضرورة".

وقال إننا "نستمر في تقييم التطورات على الأرض، ونحن على اتصال مستمر بالسلطات الأفغانية وبقية المجتمع الدولي".