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سفينة إغاثة إيطالية تنتشل 85 مهاجرا في البحر الأبيض المتوسط

06:52 م الجمعة 13 أغسطس 2021
سفينة إغاثة إيطالية تنتشل 85 مهاجرا في البحر الأبيض المتوسط

سفينة إغاثة إيطالية

روما - (د ب أ):

أعلنت منظمة العمل التطوعي الإيطالية "ريسكيو بيبول" عبر موقع تويتر اليوم الجمعة أن سفينة الإنقاذ التابعة لها "ريسكيو بيبول" انتشلت 85 مهاجرا في وسط البحر الأبيض المتوسط.

وأضافت أن المهاجرين كانوا على متن قارب خشبي صغير وكانوا في محنة.

وأضافت المجموعة أن عملية الإنقاذ تمت في منطقة البحث والإنقاذ الليبية.

وكان أفراد "ريسكيو بيبول" ينتمون لمنظمة "سي آي" الخيرية ومقرها ألمانيا. وكانت السفينة أبحرت سابقا باسم آلان كردي، تخليدا لذكرى طفل سوري لقي حتفه على شاطئ تركي.

وباعت "سي آي" السفينة إلى "ريسكيو بيبول" لجمع الأموال لقارب آخر.

وتقوم المنظمات الخاصة بشكل متكرر بإنقاذ المهاجرين في وسط البحر الأبيض المتوسط. وتبحر القوارب المكتظة عادة من سواحل ليبيا أو تونس للوصول إلى الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، توفي بالفعل أكثر من 1000 شخص في البحر الأبيض المتوسط العام الجاري. وكان العدد أكثر بقليل من 330 في نفس الفترة من العام الماضي.

سفينة إغاثة إيطالية البحر الأبيض المتوسط منظمة العمل التطوعي الإيطالية تويتر

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