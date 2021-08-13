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لبنان.. الرئاسة تدعو مجلس الوزراء للانعقاد استثنائيا لمعالجة تداعيات عدم توافر الوقود

06:04 م الجمعة 13 أغسطس 2021
لبنان.. الرئاسة تدعو مجلس الوزراء للانعقاد استثنائيا لمعالجة تداعيات عدم توافر الوقود

الرئيس اللبناني ميشال عون

بيروت - (أ ش أ):

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن الرئيس اللبناني ميشال عون دعا مجلس الوزراء إلى الانعقاد بصورة استثنائية للضرورة القصوى.

وأضافت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن الدعوة تمت بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء لعقد جلسة تخصص لمعالجة التداعيات وما وصفته رئاسة الجمهورية بالذيول الخطيرة لأسباب أزمة عدم توافر المشتقات النفطية بمختلف أنواعها في السوق المحلية وانقطاعها، وذلك استناداً الى الفقرة ١٢ من المادة ٥٣ من الدستور.

واعتبر عون في رسالة الدعوة أن حاكم مصرف لبنان المركزي مصر على موقفه برفع الدعم عن الوقود رغم القوانين والقرارات التي تمكنه من العودة عن قراره وإعادة توفير الدعم للمشتقات النفطية لاسيما قانون البطاقة التمويلية والموافقة الاستثنائية لفتح اعتمادات لشراء المحروقات على أساس ٣٩٠٠ ليرة بدلا من ١٥٠٠ ليرة للدولار الواحد.

ويشهد لبنان أزمة حادة غير مسبوقة في المشتقات البترولية بمختلف أنواعها بعد قرار حاكم مصرف لبنان أمس الأول بتحرير سعر صرف الدولار في استيراد المشتقات البترولية ليكون بسعر السوق، وهو ما يؤدي إلى رفع الدعم عن الوقود، وهو ما أدي إلى إغلاق الغالبية العظمى من محطات الوقود بالبلاد وتوقف أغلب مولدات الكهرباء التي يعتمد عليها أصحاب الأعمال والمواطنون في توفير احتياجاتهم من الكهرباء.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء الحالي تقدم باستقالته قبل أكثر من عام وتحديدا في العاشر من أغسطس العام المضي وتستمر الحكومة في مهمة تسيير الأعمال بصلاحيات محدودة لحين تشكيل حكومة جديدة متعثر تأليفها على مدار العام بسبب خلافات سياسية أدت لاعتذار رئيسي حكومة مكلفين عن مهمة التأليف، فيما لا تزال الآمال معقودة على محاولة رئيس الوزراء المكلف الحالي نجيب ميقاتي في تأليف الحكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية.

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