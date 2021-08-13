اليسار الألماني يطالب بجلسة طارئة في البرلمان بشأن أفغانستان

برلين - د ب أ

طلب حزب "اليسار" في البرلمان الألماني (بوندستاج) بعقد اجتماع طارئ للجنة الشؤون الخارجية في 25 أغسطس الجاري لمناقشة الوضع في أفغانستان.

وفي رسالة إلى رئيس اللجنة، نوربرت روتجن، برر المدير التنفيذي للكتلة البرلمانية لليسار، يان كورته، مطلبه بـ"التوغل العسكري لحركة طالبان ودعم باكستان للجماعة الإرهابية الإسلامية".

كما يريد الحزب التطرق إلى "الاتفاقات والوعود المحتملة التي قدمتها الحكومة الألمانية في سياق مفاوضات سرية مع ممثلين عن طالبان حول مصير العمال المحليين الذين تركهم الجيش الألماني وراءه في أفغانستان".

وربما يقطع البرلمان الألماني عطلته الصيفية في 25 أغسطس الجاري، لعقد جلسة طارئة لمناقشة صندوق إعادة الإعمار المخطط له والذي يبلغ 30 مليار يورو بعد الفيضانات التي حدثت في يوليو الماضي. ومن المنتظر أن يُقر مجلس الوزراء الألماني يوم الأربعاء المقبل إنشاء الصندوق.