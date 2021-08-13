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تدمير أكثر من 9700 منزل و45 مبنى إثر فيضانات غربي الهند

04:12 م الجمعة 13 أغسطس 2021
تدمير أكثر من 9700 منزل و45 مبنى إثر فيضانات غربي الهند

أرشيفية

نيودلهي - أ ش أ

أسفرت الأمطار الموسمية والفيضانات الناجمة منها خلال شهر يوليو الماضي بمقاطعة /ريجاد/ في ولاية /ماهاراشترا/ غربي الهند عن تدمير 94 منزلًا بالكامل و9 آلاف و649 آخرين بصورة جزئية.

وأصدرت إدارة المقاطعة قائمة بالأضرار الناجمة من الفيضانات بالمنطقة - نقلتها قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم /الجمعة/ - حيث جاء بها إجمالي 45 مبنى، و36 كوخًا ألحق به أضرارًا خلال الفترة بين 21 و22 يوليو الماضي، كذلك تضررت أيضًا 3709 متاجر، وتدمرت بالكامل 7 حظائر للماشية، كما تضررت 108 منشآت آخرى بصورة جزئية، فضلًا عن إصابة 467 رأسًا من الماشية بجروح.

كما أشارت الإدارة إلى أنه جاري تقييم تكلفة الأضرار الناجمة من الفيضانات بالمنطقة.

هذا المحتوى من

Asha
فيضانات الهند الأمطار الموسمية ولاية ماهاراشترا

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