الأوقاف الفلسطينية: 40 ألف مصلٍ يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى
رام الله - أ ش أ
أدى 40 ألف مصلٍ، صلاة الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، وسط إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان اليوم، إن المواطنين أدوا الصلاة في الأقصى، رغم الإجراءات العسكرية المشددة.
وأشارت إلى جنود الاحتلال الإسرائيلي وعناصر الشرطة انتشروا عند بوابات المسجد، ودققوا في هويات المواطنين.
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