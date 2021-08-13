"الناتو" يقدم مساعدات للدول الحليفة لمواجهة حرائق الغابات

بروكسل - أ ش أ

أعلن حلف شمال الأطلنطي (الناتو) عن قيامه بتقديم مساعدات لبعض الدول الحليفة ومنها ألبانيا واليونان ومقدونيا الشمالية وتركيا للتعامل مع حرائق الغابات المدمرة التي نشبت على أراضيها منذ يوليو الماضي.

وقال الناتو، في بيان اليوم الجمعة، "شملت المساعدات المقدمة تسليم الأصول الأرضية والجوية التي تساهم في المساعدة على احتواء انتشار الحرائق"، مضيفا أن "وكالة الدعم والمشتريات التابعة للحلف استجابت لنداء اليونان للمساعدة، حيث رتبت لنشر 20 طائرة هليكوبتر ثقيلة ومتوسطة الحجم مع طيارين متخصصين وأفراد طاقم وفنيين لمساعدة فرقة الإطفاء اليونانية".

وأوضح البيان أن تلك المساعدات ساهمت في رفع قدرة إطفاء الحرائق حتى 7 أطنان من الماء، منوها بأن ساعات العمل تجاوزت 1200 ساعة طيران منذ بداية شهر أغسطس الجاري.

ووفقا للبيان، أدى استخدام فئتين من طائرات الهليكوبتر إلى تسهيل العمليات في المواقع البعيدة، مع الحد من متطلبات إعادة تعبئة المياه والفترات الزمنية، والتي تعد ضرورية للحد من مخاطر انتشار الحرائق. وفي تركيا، استجابت القيادة الأمريكية الأوروبية لطلب الدعم من خلال توفير طائرات هليكوبتر من طراز "شينوك" لمساعدتها في مكافحة الحرائق.

وفي كوسوفو، ساعدت قوات الناتو فرقة الإطفاء المحلية في منطقة روجوفا المتصاعدة ومنطقة بريزرين المحيطة، حيث قدمت طائرتان هليكوبتر من القيادة الإقليمية الشرقية لقوة كوسوفو وواحدة من الوحدة السويسرية التابعة لقوة كوسوفو والمجهزة لجمع المياه وتصريفها مباشرة على النيران، تدخلا فوريا.

وأكد الناتو تضامنه مع المتضررين، مبديا استعداده لتقديم المزيد من المساعدة للدول الشريكة. ويتمتع الناتو والحلفاء بسجل طويل في الاستجابة للكوارث الطبيعية، ومنها المساعدات خلال إعصار إيرما في عام 2017، وحرائق غابات كوسوفو في عام 2015، وفيضانات البلقان في عام 2010، وزلزال باكستان في عام 2006.

جدير بالذكر أن المركز الأوروبي الأطلنطي لتنسيق الاستجابة للكوارث يعد آلية الاستجابة لحالات الطوارئ المدنية الرئيسية التابعة للحلف في المنطقة الأوروبية الأطلنطية وتعمل كنظام لتبادل المعلومات لتنسيق طلبات وعروض المساعدة الدولية في حالة الكوارث على مدار العام، وتشمل جميع حلفاء الناتو والدول الشريكة.