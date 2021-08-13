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البحرية الإسرائيلية تستهدف مراكب صيادين قبالة ساحل غزة

01:13 م الجمعة 13 أغسطس 2021
البحرية الإسرائيلية تستهدف مراكب صيادين قبالة ساحل غزة

البحرية الإسرائيلية تستهدف مراكب صيادين

رام الله - أ ش أ

أطلقت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، النار صوب مراكب الصيادين قبالة بحر غزة، مما ألحق أضرارا بمركب صيد.

وقال أحد الصيادين الفلسطينيين إن زوارق بحرية الاحتلال أطلقت الرصاص على مراكب صيد وفتحت صوبها خراطيم المياه وهي على بعد نحو ستة أميال بحرية قبالة شاطئ بحر مدينة غزة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بمركب واحد على الأقل.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات وأجبر الصيادون على الخروج من البحر.

وتتعمد بحرية الاحتلال استهداف الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة يوميا، وتمنعهم من ممارسة مهنتهم بحرية.

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البحرية الاسرائيلية الصيادين الفلسطينيين قطاع غزة

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