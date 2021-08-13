الخرطوم تناشد طرفي النزاع بالحركة الشعبية بالمعارضة بجنوب السودان الالتزام باتفاقية السلام

الخرطوم - أ ش أ

ناشد السودان طرفي النزاع داخل الحركة الشعبية بالمعارضة في جمهورية جنوب السودان، بضرورة الالتزام نصاً وروحاً باتفاقية السلام المنشطة وعدم الدخول في أي مواجهات تهدد عملية السلام، واللجوء إلى الحوار لمعالجة الأسباب التي أدت إلى المواجهات.

ووصل السفير عبد الرحمن بخيت، مبعوث السودان الخاص للسلام في جنوب السودان، إلى جوبا، بغرض تقديم نفسه لحكومة جنوب سودان عقب توليه لهذا المنصب في يوليو الماضي، وللوقوف على آخر تطورات عملية السلام في جنوب السودان والتأكيد على دور السودان الثنائي والإقليمي الداعم لهذه العملية، ورافقه السفير حسن عبد السلام، مدير عام الإدارة الأفريقية بوزارة الخارجية السودانية، ومسؤولان من وزارة الدفاع، وجهاز المخابرات العامة.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان الخميس، أن الوفد التقى بكل من حسين عبد الباقي، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان، والفريق توت قلواك، مستشار الرئيس للشؤون الأمنية، والسفيرة بياتريس خميسة واني - وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بجنوب السودان.

وأشار السفير عبد الرحمن بخيت إلى أن السودان كان ولا يزال يُعطي ملف السلام في جنوب السودان الأولوية القصوى وذلك للعلاقات المتميزة بين شعب وحكومة البلدين ولارتباط العملية السلمية التي تجري في البلدين ببعضهما البعض وتأثيرهما على السلم والأمن في الإقليم ككل.

وأكد على دور السودان الإقليمي بصفته الرئيس الحالي لمنظمة إيجاد، مشيراً إلى أن عملية السلام في جنوب السودان تظل من البنود المهمة ضمن أجندة المنظمة، وأن دول الإيجاد تتابع باهتمام بالغ جميع مراحل تنفيذ الاتفاقية باعتبارها الضامن الرئيسي لهذه الاتفاقية.

وأشاد السفير عبد الرحمن بخيت بما تم إنجازه من خطوات في هذا الاتجاه وتناول على وجه الخصوص اكتمال تشكيل البرلمان القومي الانتقالي، كما تناول التطورات الأخيرة داخل الحركة الشعبية بالمعارضة وما صاحبها من مواجهات مسلحة.

ونقل السفير عبد الرحمن بخيت شكر حكومة السودان وشعبه لحكومة جنوب السودان للدور الكبير الذي ظلت تلعبه في عملية سلام السودان، متمنياً استمرار الجهود لضم بقية الأطراف لاتفاقية جوبا للسلام في السودان.

ومن المقرر، أن يواصل الوفد لقاءاته مع بقية أطراف السلام خلال الأيام القادمة، كما يلتقي بالآليات المعنية بمراقبة وتقييم الاتفاقية ووقف إطلاق النار، وكذلك برؤساء بعثات الدول والمنظمات المعنية بعملية السلام في جنوب السودان.