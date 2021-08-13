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تونس توقع اتفاقية مع وكالة الفضاء الروسية

12:07 م الجمعة 13 أغسطس 2021
تونس توقع اتفاقية مع وكالة الفضاء الروسية

رئيس تونس قيس سعيد


تونس - أ ش أ

شهد الرئيس التونسي، قيس سعيد، صباح اليوم الجمعة، توقيع اتفاقية بين مجمع تلنات لعلوم الفضاء التونسي، ووكالة الفضاء الروسية.

وتقضي الاتفاقية باختيار وتدريب وإرسال أول رائدة فضاء تونسية نحو محطة الفضاء الدولية iss.

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تونس وكالة الفضاء الروسية قيس سعيد

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