تونس توقع اتفاقية مع وكالة الفضاء الروسية



تونس - أ ش أ

شهد الرئيس التونسي، قيس سعيد، صباح اليوم الجمعة، توقيع اتفاقية بين مجمع تلنات لعلوم الفضاء التونسي، ووكالة الفضاء الروسية.

وتقضي الاتفاقية باختيار وتدريب وإرسال أول رائدة فضاء تونسية نحو محطة الفضاء الدولية iss.