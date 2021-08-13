تونس توقع اتفاقية مع وكالة الفضاء الروسية
12:07 م الجمعة 13 أغسطس 2021
تونس - أ ش أ
شهد الرئيس التونسي، قيس سعيد، صباح اليوم الجمعة، توقيع اتفاقية بين مجمع تلنات لعلوم الفضاء التونسي، ووكالة الفضاء الروسية.
وتقضي الاتفاقية باختيار وتدريب وإرسال أول رائدة فضاء تونسية نحو محطة الفضاء الدولية iss.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:الخرطوم تناشد طرفي النزاع بالحركة الشعبية بالمعارضة بجنوب السودان الالتزام باتفاقية السلام
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان