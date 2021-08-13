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إندونيسيا تعرب عن بالغ قلقها إزاء تصاعد حدة العنف في أفغانستان

11:17 ص الجمعة 13 أغسطس 2021
إندونيسيا تعرب عن بالغ قلقها إزاء تصاعد حدة العنف في أفغانستان

حركة طالبان

جاكرتا - أ ش أ

أعربت إندونيسيا عن بالغ قلقها إزاء تصاعد حدة العنف في أفغانستان في ظل مواصلة حركة طالبان السيطرة على عواصم الأقاليم عقب انسحاب التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من البلاد.

وقال عبد القادر جيلاني، مدير عام وزارة الخارجية الإندونيسية لشؤون آسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا، إن إندونيسيا تأمل أن تمتنع جميع الأطراف المعنية عن استخدام العنف أو شن صراع وأن تواصل محادثات السلام، حسبما أوردت صحيفة (جاكرتا بوست) الإندونيسية، اليوم الجمعة.

وأوضح أن إندونيسيا تأمل أن يتم التوصل لحل بقيادة أفغانستان وأنها مستعدة للقيام بدور نشط لدعم هذا.

وأشارت الصحيفة إلى أن إندونيسيا سعت إلى لعب دور نشط في عملية السلام الأفغانية بعدما طلب الرئيس الأفغاني أشرف غني مساعدة نظيره الإندونيسي جوكو ويدودو في عام 2017.

هذا المحتوى من

حركة طالبان عنف أفغانستان اندونيسيا عبد القادر جيلاني

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