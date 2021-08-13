اليابان تسجل رقما قياسيا جديدا في إصابات كورونا

طوكيو-(أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة اليابانية اليوم الجمعة تسجيل رقم قياسي في حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليومية التي تظهر عليها أعراض شديدة، إذ سجلت البلاد 1478 إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة، حسبما ذكرت صحيفة (ماينيتشي) اليابانية، أن الإصابات الجديدة ارتفعت بمقدار 74

إصابة مقارنة باليوم السابق وتجاوزت الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله في 25 مايو الماضي وبلغ 1413 إصابة.

وأشارت الصحيفة إلى أن عدد مصابي كورونا الذين يعانون من أعراض شديدة كان يرتفع منذ أواخر يوليو الماضي.

وذكر المجلس الاستشاري لوزارة الصحة اليابانية، أمس الأول الأربعاء، أن ارتفاع إصابات كورونا في اليابان خاصة في العاصمة طوكيو حاد للغاية حتى أن الوضع أصبح يقترب من مستويات الكوارث الطبيعية.