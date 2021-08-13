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التحالف يسقط مُسيرة حوثية أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط جنوب السعودية

09:22 ص الجمعة 13 أغسطس 2021
التحالف يسقط مُسيرة حوثية أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط جنوب السعودية

إسقاط طائرة مسيرة

الرياض-(أ ش أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة ومفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط جنوب السعودية.

وذكر التحالف، في بيان أوردته قناة (الإخبارية السعودية)، "إن محاولات الميليشيا العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها"، مضيفا "نتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديدات".

وكان التحالف العربي أسقط، الإثنين الماضي، مسيرتين حوثيتين صوب خميس مشيط.

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الحوثيون التحالف العربي اليمن اسقاط طائرة مسيرة

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