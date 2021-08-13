التحالف يسقط مُسيرة حوثية أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط جنوب السعودية

الرياض-(أ ش أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة ومفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط جنوب السعودية.

وذكر التحالف، في بيان أوردته قناة (الإخبارية السعودية)، "إن محاولات الميليشيا العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها"، مضيفا "نتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديدات".

وكان التحالف العربي أسقط، الإثنين الماضي، مسيرتين حوثيتين صوب خميس مشيط.