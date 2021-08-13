Masrawy logo white

مصرع 21 صينيًا وفقدان 4 جراء الأمطار الغزيرة وسط الصين

07:25 ص الجمعة 13 أغسطس 2021
مصرع 21 صينيًا وفقدان 4 جراء الأمطار الغزيرة وسط الصين

الفيضانات ارشيفية

بكين - أ ش أ:

أعلنت السلطات الصينية، اليوم، مصرع 21 صينيا وفقدان أربعة آخرين جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت بشدة على إقليم (هوبي) يومي الأربعاء والخميس.

وذكرت السلطات -في بيان مقتضب- أن مياه الأمطار غمرت بلدة ليولين في مقاطعة سيتشيان، حيث بلغ منسوب المياه فيها ثلاثة أمتار ونصف المتر في بعض المناطق، مشيرة إلى أن أكثر من ثمانية آلاف شخص أضيروا من جراء الفيضانات في بلدة ليولين.

وأشارت إلى أنه يجرى بذل جهود لإنقاذ السكان ولتدبير مواد الإغاثة للمتضررين من هذه الكارثة.​

هذا المحتوى من

الأمطار الغزيرة الصين السلطات الصينية إقليم هوبي

الخبر التالى:

الولايات المتحدة تسمح بإعطاء جرعة لقاح ثالثة ضد كورونا لمن يعاني نقص المناعة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
95

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

212

متعافون اليوم

285061

إجمالي الإصابات

16604

إجمالي الوفيات

233729

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا