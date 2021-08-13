مصرع 21 صينيًا وفقدان 4 جراء الأمطار الغزيرة وسط الصين

بكين - أ ش أ:

أعلنت السلطات الصينية، اليوم، مصرع 21 صينيا وفقدان أربعة آخرين جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت بشدة على إقليم (هوبي) يومي الأربعاء والخميس.

وذكرت السلطات -في بيان مقتضب- أن مياه الأمطار غمرت بلدة ليولين في مقاطعة سيتشيان، حيث بلغ منسوب المياه فيها ثلاثة أمتار ونصف المتر في بعض المناطق، مشيرة إلى أن أكثر من ثمانية آلاف شخص أضيروا من جراء الفيضانات في بلدة ليولين.

وأشارت إلى أنه يجرى بذل جهود لإنقاذ السكان ولتدبير مواد الإغاثة للمتضررين من هذه الكارثة.​