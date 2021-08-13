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الشرطة البريطانية: 6 قتلى بينهم مرتكب حادث إطلاق النار ببليموث

03:55 ص الجمعة 13 أغسطس 2021
الشرطة البريطانية: 6 قتلى بينهم مرتكب حادث إطلاق النار ببليموث

الشرطة البريطانية

قالت السلطات البريطانية، الجمعة، إن 6 أشخاص قتلوا، بينهم مشتبه به في حادث إطلاق النار بمدينة بليموث.

وأضاف بيان للشرطة أنه جرى "استدعاء الشرطة لموقع حادث إطلاق النار رفقة سيارات الإسعاف"، وكان هناك عدد كبير من القتلى والجرحى في المكان، لافتة إلى "تطويق المنطقة بالكامل".

وبينما ناشدت الشرطة الجمهور "عدم التكهن أو مشاركة صور المشهد على وسائل التواصل الاجتماعي أو في أي مكان آخر"، نقلت وسائل إعلام بريطانية عن جوني ميرسر -عضو البرلمان البريطاني عن بليموث- قوله إن الحادث "لا يتعلق بالإرهاب".

وذكر شهود عيان أنهم سمعوا دوي إطلاق نار مساء الخميس، وقالت امرأة إنها شاهدت رجلاً يطلق النار "بشكل عشوائي" على الناس في منطقة كيهام بالمدينة.

وقالت شرطة ديفون وكورنوول إن الحادث تسبب في سقوط "عدد من القتلى" بالإضافة إلى عدد أخر من المصابين يخضعون للعلاج.

وكتبت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل عبر تويتر: "الحادث في بليموث صادم ومواساتي للضحايا. لقد تحدثت إلى رئيس الشرطة وعرضت دعمي الكامل. أحث الجميع على إلتزام الهدوء واتباع نصيحة الشرطة والسماح لخدمات الطوارئ بالقيام بعملهم".​

الشرطة البريطانية بريطانيا حادث إطلاق النار ببليموث مدينة بليموث السلطات البريطانية

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