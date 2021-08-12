العاهل البحريني يعزي الرئيس الجزائري في ضحايا الحرائق

المنامة - (أ ش أ):

قدم العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تعازيه ومواساته، إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية عبدالمجيد تبون، في ضحايا الحرائق التي اجتاحت عدة ولايات جزائرية وراح ضحيتها العشرات من الضحايا.

وأعرب آل خليفة- خلال برقية التعزية التي أرسلها لنظيره الجزائري، اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية- عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا ولشعب الجمهورية الجزائرية، سائلاً المولى- القدير- أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان، وأن يحفظ الجمهورية الجزائرية وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه.