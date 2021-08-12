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الجيش النيجيري يعلن قتل 123 مقاتلا تابعا لجماعات مسلحة

09:44 م الخميس 12 أغسطس 2021
الجيش النيجيري يعلن قتل 123 مقاتلا تابعا لجماعات مسلحة

الجيش النيجيري

لاجوس - (د ب ا):

أعلن الجيش النيجيري اليوم الخميس قتل 123 مقاتلا تابعا لجماعات مسلحة وتدمير منشآتها اللوجستية.

وأوضح الجيش أن القوات البرية ضبطت مخابئ هذه الجماعات بالتعاون مع القوات الجوية.

وقال متحدث باسم الجيش إن من المرجح أن تكون هذه الجماعات على صلة بجماعة بوكوحرام والجماعة الانفصالية و "تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا".

وكانت ميليشيات قصفت طائرة عسكرية قبل أسابيع قليلة.

وحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة، فإن الجماعات المتطرفة تسببت في نزوح نحو 4ر2 مليون شخص في نيجيريا والدول المجاورة.

الجيش النيجيري جماعات مسلحة لاجوس الجماعات المتطرفة

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