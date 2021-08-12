Masrawy logo white

مسؤولون ليبيون وأوروبيون يبحثون سبل تعزيز أمن الحدود ومكافحة التهريب

09:38 م الخميس 12 أغسطس 2021
مسؤولون ليبيون وأوروبيون يبحثون سبل تعزيز أمن الحدود ومكافحة التهريب

وزارة الخارجية الليبية

طرابلس - (ش أ):

بحث مسؤولون ليبيون بوزارات الخارجية والداخلية والمواصلات، خلال اجتماعهم اليوم الخميس بطرابلس، مع مسؤولين أوروبيين، سبل تعزيز ودعم أمن وإدارة الحدود، وتطوير عمليات البحث والإنقاذ ومكافحة شبكات التهريب والإتجار بالبشر.

وأعلنت وزارة الخارجية الليبية - في بيان أوردته بوابة الوسط الإخبارية الليبية - أن الاجتماع ناقش آليات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقاً بين الجانبين بشأن تقديم الدعم الفني واللوجستي للجانب الليبي، إضافة إلى المقترحات والمتطلبات التى تقدم بها الجانب الليبي للإسهام في دعم أمن الحدود البرية والبحرية.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية استكمال تنفيذ مشروع إنشاء منظومة الاتصالات لتعزيز دعم إدارة أمن الحدود واستكمال ربط غرف العمليات والسيطرة بشبكة الاتصالات إضافة إلى إعادة تأهيل وتطوير الأكاديمية الليبية البحرية وتجهيز مركز البحث وَالإنقاذ.

هذا المحتوى من

وزارة الخارجية الليبية أمن الحدود مكافحة التهريب طرابلس

الخبر التالى:

الكاظمي والحلبوسي يبحثان توحيد الجهود ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بالعراق

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
91

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

112

متعافون اليوم

284966

إجمالي الإصابات

16597

إجمالي الوفيات

233517

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - "الأرصاد" تعلن تفاصيل الطقس حتى الأربعاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا