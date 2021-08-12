مسؤولون ليبيون وأوروبيون يبحثون سبل تعزيز أمن الحدود ومكافحة التهريب

طرابلس - (ش أ):

بحث مسؤولون ليبيون بوزارات الخارجية والداخلية والمواصلات، خلال اجتماعهم اليوم الخميس بطرابلس، مع مسؤولين أوروبيين، سبل تعزيز ودعم أمن وإدارة الحدود، وتطوير عمليات البحث والإنقاذ ومكافحة شبكات التهريب والإتجار بالبشر.

وأعلنت وزارة الخارجية الليبية - في بيان أوردته بوابة الوسط الإخبارية الليبية - أن الاجتماع ناقش آليات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقاً بين الجانبين بشأن تقديم الدعم الفني واللوجستي للجانب الليبي، إضافة إلى المقترحات والمتطلبات التى تقدم بها الجانب الليبي للإسهام في دعم أمن الحدود البرية والبحرية.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية استكمال تنفيذ مشروع إنشاء منظومة الاتصالات لتعزيز دعم إدارة أمن الحدود واستكمال ربط غرف العمليات والسيطرة بشبكة الاتصالات إضافة إلى إعادة تأهيل وتطوير الأكاديمية الليبية البحرية وتجهيز مركز البحث وَالإنقاذ.