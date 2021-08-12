الرئيس الجزائري: الحرائق الحالية لم نشهد مثلها منذ سنوات وهناك أيادٍ إجرامية خلفها

وكالات:

أكد الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، أن: "الحرائق الحالية لم تشهد البلاد مثلها منذ سنوات، متهما "أيادي إجرامية" بإشعال الحرائق في البلاد".

وقال تبون، حسبما نقلت عنه فضائية العربية، إن: "جزءًا من الحرائق التي نعاني منها سببه الطقس الحار لكن أغلبها وقع بـ"أيدٍ مجرمة"

وتابع: "تواصلنا مع الدول الأوروبية الصديقة لاقتناء طائرات للمساهمة في إخماد الحرائق"، لافتًا إلى أن "دولًا أوروبية تساعدنا الآن في إطفاء الحرائق بعد أن خفت الحرائق في أوروبا".

وأضاف: "لم تستجب أي دولة أوروبية لطلبنا بشأن اقتناء طائرات لمواجهة الحرائق لانشغالهم بحرائق اليونان وتركيا"، مؤكدًا: "تم التواصل بكل الدول الأوروبية الصديقة للمساعدة في إطفاء الحرائق".

وأوضح أن: "ولاية تيزي وزو هي الأكثر تضررًا بسبب الحرائق الحالية"، مؤكدا أن: "الحرائق التي تمر بها الجزائر لم نعرفها منذ عشرات السنين".