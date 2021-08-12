القوات الباكستانية تشتبك مع محتجين أفغان عند معبر حدودي تغلقه "طالبان"

إسلام آباد - (أ ش أ):

أعلن مسؤولون أمنيون باكستانيون أن القوات الباكستانية اشتبكت مع مئات الأفغان تقطعت بهم السبل عند معبر حدودي حيوي مع أفغانستان بعد أن أغلقته حركة "طالبان" من الجانب الأفغاني.

وقال عريف كاكار في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم " – مساء اليوم الخميس، - إن الاضطرابات حدثت في أعقاب وفاة مسافر أفغاني بأزمة قلبية أثناء انتظاره في جو حار مترب لدخول أفغانستان من معبر شامان سبين بولداك.

وحمل المحتجون جثمان الرجل لمكتب محلي تابع للحكومة الباكستانية مطالبين بإعادة فتح الحدود وبدأ البعض في إلقاء الحجارة على قوات الأمن التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع واستخدام الهراوات لتفريق المحتجين، ولم ترد أنباء عن حدوث إصابات.

وكانت حركة "طالبان" الأفغانية التي استولت على المعبر الشهر الماضي، قد أعلنت إغلاق المعبر احتجاجا على قرار باكستان إنهاء سفر الأفغان إليها دون تأشيرة.ش