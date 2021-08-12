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طالبان تسيطر على ثالث أكبر مدينة في أفغانستان

07:38 م الخميس 12 أغسطس 2021
طالبان تسيطر على ثالث أكبر مدينة في أفغانستان

حركة طالبان

كابول - (د ب ا):

أكد ثلاثة سياسيين محليين أن مسلحي طالبان اجتاحوا هيرات، ثالث أكبر مدينة فى أفغانستان.

وصرح المسؤولون الثلاثة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس بأن أهم المؤسسات الحكومية في المدينة سقطت في أيدي مقاتلي الحركة.

وقال عضو مجلس الولاية غلام حبيب الهاشمي والنائبة رحيمة جامي ، التي تمثل الولاية في البرلمان ، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المسلحين سيطروا على مقر الشرطة ومكتب المحافظ وسجن المدينة. وأكد مصدر ثالث طلب عدم نشر اسمه النبأ.

وأضاف الهاشمي أن مقاتلي طالبان أطلقوا سراح جميع السجناء من سجن المدينة،وأن كبار المسؤولين الحكوميين بمن فيهم الوالي لجأوا إلى منطقة المطار ، بحسب جامي.

يقع معبرا إسلام قلعة وتورجوندي الحدوديان ، وهما مهمان اقتصاديًا للبلاد ، في ولاية هيرات ، التي تشترك في حدود طويلة مع إيران. و سيطر المتمردون بالفعل على الموانئ التجارية.

حركة طالبان أفغانستان المؤسسات الحكومية غلام حبيب الهاشم

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