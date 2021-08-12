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رويترز: واشنطن سترسل قوات لإجلاء موظفي سفارتها في كابول

07:34 م الخميس 12 أغسطس 2021
رويترز: واشنطن سترسل قوات لإجلاء موظفي سفارتها في كابول

القوات الأمريكية

وكالات:

أفادت وكالة رويترز، بأن الولايات المتحدة سترسل قوات عسكرية، لإجلاء موظفي سفارتها في العاصمة الأفغانية كابول، على وقع تصاعد وتيرة المعارك بين الجيش الأفغاني وحركة طالبان، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

طالبت السفارة الأمريكية في كابول، رعاياها إلى مغادرة أفغانستان "فوراً"، في ضوء تطور الأحداث وتصاعد وتيرة الصراعات بين الحكومة وحركة طالبان التي سيطرت على مناطق واسعة مؤخرا، وذلك بحسب ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

أعلنت فرنسا رسميا تعليق عمليات الترحيل إلى أفغانستان، بعد أن اتخذت ألمانيا وهولندا نفس الإجراء في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، الخميس، إن القرار جاء بسبب الوضع الأمني الحالي في أفغانستان التي تقع في أسيا الوسطى.

ولم تحدث عمليات ترحيل إلى أفغانستان منذ مطلع يوليو الماضي.

القوات الأمريكية كابول واشنطن الولايات المتحدة الجيش الأفغاني حركة طالبان

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