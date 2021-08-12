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الرئيس التونسي: بعض الحرائق مفتعلة ومن يشعل النيران سيحترق بها (فيديو)

07:25 م الخميس 12 أغسطس 2021
الرئيس التونسي: بعض الحرائق مفتعلة ومن يشعل النيران سيحترق بها (فيديو)

الرئيس التونسي قيس سعيد

وكالات:

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن "البعض يريد حرق الغابات والحقول"، ولم يسم أي جهة في اتهاماته تلك، لافتًا إلى أن "الجيش التونسي، سيتصدى لتلك المحاولات".

وأضاف في كلمة خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث، اليوم الخميس أن "بعض الحرائق مفتعلة ومن يشعل النيران سيحترق بها".

وكان الناطق باسم الديوان الوطني للحماية المدنية في تونس معز تريعة، قال مساء الثلاثاء إنه تم خلال الـ36 ساعة الأخيرة تسجيل 155 حريقا.

وأضاف معز تريعة أن من بين تلك الحرائق 12 حريقا في الغابات.

وأكد الناطق باسم الديوان الوطني للحماية المدنية عدم تسجيل أية ضحايا بشرية جراء تلك الحرائق منذ شهر يونيو المنقضي.

قيس سعيد أحداث تونس تونس الحرائق

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