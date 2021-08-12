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الرئيس التونسي يعفي والي بنزرت من منصبه

07:22 م الخميس 12 أغسطس 2021
الرئيس التونسي يعفي والي بنزرت من منصبه

قيس سعيد

تونس - (أ ش أ):

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، إعفاء والي بنزرت، محمد قويدر، من منصبه، وتعيين سمير عبد اللاوي واليا جديدا على بنزرت.

ويأتي هذا في أعقاب القرارات المهمة التي اتخذها الرئيس التونسي خلال الأيام الماضية ومنها إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وكذلك تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.

وكان سعيد قد ذكر خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية، أن هذه القرارات كان يجب اتخاذها قبل أشهر، مشيرا إلى أنه قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه، وذلك على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عديدة في البلاد.

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قيس سعيد تونس هشام المشيشي أحداث تونس

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