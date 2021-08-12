تركيا تشهد مظاهرات عنصرية تنادي بإخراج السوريين من أحياء في أنقرة

أنقرة- (بي بي سي):

تمكنت قوات الأمن التركي من تفريق جموع المتظاهرين وإعادة الهدوء إلى حي التنداغ في العاصمة أنقرة بعد يوم شهد أعمال شغب وتخريب لمحلات وسيارات اللاجئين السوريين وممتلكاتهم عقب شجار نشب بين شباب سوريين وأتراك راح ضحيتها الشاب أميرهان يالجين البالغ من العمر 18 عاما، بينما أصيب آخرون بجروح.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن المشاجرة اندلعت بين مجموعتين منفصلتين تحولت بعد ذلك إلى قتال بالسكاكين مما أدى إلى إصابة الشاب التركي إصابة بالغة توفي على أثرها في المستشفى.

وأكدت وسائل الإعلام أن جموعاً كثيرة من الناس خرجت في مظاهرة تطالب بإخراج السوريين من المنطقة تلتها أعمال شغب وتخريب استهدفت منازل ومتاجر سوريين يعيشون في المنطقة.

والقي القبض على السوريين اللذين نفذا الحادث بحسب بيان الولاية. وجابت قوات الأمن والشرطة شوارع المنطقة لفض أعمال الشغب وشوهدت صور لتدمير بعض المحلات التجارية والمركبات المملوكة لسوريين.

وأعلنت إدارة شرطة أنقرة اعتقال 76 شخصا متورطين في الأحداث وتم التأكد من أن 38 من الموقوفين لديهم سوابق جنائية.

وناشدت الشرطة أهالي الحي من الأتراك عدم الانجرار وراء الفتنة بين اللاجئين.

ودعا رئيس بلدية أنقرة التابع للحزب الجمهوري المعارض منصور يافاش السلطات إلى وضع خطة عمل طارئة قبل أن تصبح هذه المشكلة خارجة عن السيطرة على حد زعمه.