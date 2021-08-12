السفارة الأمريكية تطالب رعاياها بمغادرة أفغانستان "فورا"

وكالات:

طالبت السفارة الأمريكية في كابول، رعاياها إلى مغادرة أفغانستان "فوراً"، في ضوء تطور الأحداث وتصاعد وتيرة الصراعات بين الحكومة وحركة طالبان التي سيطرت على مناطق واسعة مؤخرا، وذلك بحسب ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

أعلنت فرنسا رسميا تعليق عمليات الترحيل إلى أفغانستان، بعد أن اتخذت ألمانيا وهولندا نفس الإجراء في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، الخميس، إن القرار جاء بسبب الوضع الأمني الحالي في أفغانستان التي تقع في أسيا الوسطى.

ولم تحدث عمليات ترحيل إلى أفغانستان منذ مطلع يوليو الماضي.