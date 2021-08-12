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الخارجية العراقية: إجلاء 145 مواطنًا من بيلاروسيا إلى بغداد

05:54 م الخميس 12 أغسطس 2021
الخارجية العراقية: إجلاء 145 مواطنًا من بيلاروسيا إلى بغداد

وزارة الخارجية العراقية

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، تسيير رحلة لإجلاء عراقيين من العاصمة البيلاروسية مينسك إلى بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الخميس، إن هناك رحلة متوجهة إلى بغداد من العاصمة البيلاروسية "مينسك" وتحمل على متنها 145 مسافرًا.

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت، قبل يومين، إعادة 240 عراقيًا عالقًا في بيلاروسيا إلى بغداد.

ووصف وزير خارجية ليتوانيا، ليناس أنتاناس لينكيفيوس، الاثنين الماضي، ما يحدث على الحدود بين بلاده وبيلاروسيا بخصوص قضية المهاجرين العراقيين بأنها "عملية سياسية" بين الأخيرة وأوروبا.

هذا المحتوى من

وزارة الخارجية العراقية بيلاروسيا بغداد مينسك

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