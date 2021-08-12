ميقاتي: سنتابع بحث تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة الأسبوع المقبل

بيروت - (أ ش أ):

أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي اليوم أنه سيتابع بحث تشكيل الحكومة الجديدة مع رئيس الجمهورية ميشال عون الأسبوع المقبل.

جاء ذلك في تصريح مقتضب لميقاتي عقب لقائه برئيس الجمهورية للمرة الثامنة منذ تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة في السادس والعشرين من شهر يوليو الماضي.

وأضاف ميقاتي أن لقاء اليوم شهد استكمال البحث في تفاصيل تشكيل الحكومة دون الإدلاء بأي معلومات أو تفاصيل.