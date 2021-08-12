السودان يشيد بدور الأمم المتحدة في دعم عملية السلام

الخرطوم - (أ ش أ):

أشاد عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، بالدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة في دعم عملية السلام في السودان.

وأكد كباشي، خلال لقائه اليوم الخميس، مع فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس"، تعاون حكومة الفترة الانتقالية الكامل مع البعثة لأداء مهامها، عبر التشاور المستمر معها.

ومن جانبه، أوضح بيرتس، فى تصريح صحفي، أن اللقاء تناول دور الأمم المتحدة في دعم عملية السلام مع "الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو"، إلى جانب ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار الذي أقره اتفاق جوبا.

وأضاف أن اللقاء استعرض مجمل الأوضاع الأمنية في إقليم دارفور (غرب السودان) والمنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق "جنوب جمهورية السودان")، مشيرا إلى أن المشاورات بشأن هذه المواضيع كانت مثمرة وبناءة.