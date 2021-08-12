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فرنسا تنضم لدول الاتحاد الأوروبي وتعلق الترحيل إلى أفغانستان

03:52 م الخميس 12 أغسطس 2021
فرنسا تنضم لدول الاتحاد الأوروبي وتعلق الترحيل إلى أفغانستان

الترحيل إلى أفغانستان

باريس- (د ب أ):

أعلنت فرنسا رسميا تعليق عمليات الترحيل إلى أفغانستان، بعد أن اتخذت ألمانيا وهولندا نفس الإجراء في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، الخميس، إن القرار جاء بسبب الوضع الأمني الحالي في أفغانستان التي تقع في أسيا الوسطى.

ولم تحدث عمليات ترحيل إلى أفغانستان منذ مطلع يوليو الماضي.

وسيطرت جماعة طالبان على أجزاء كبيرة من البلاد منذ صدور قرار سحب القوات الدولية من أفغانستان في منتصف أبريل الماضي.

وسيطر المسلحون على 10 من أصل 34 من عواصم الولايات حتى اليوم الخميس.

وأعلنت ألمانيا وهولندا أمس الأربعاء أنهما لن تقوما بترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إلى أفغانستان بعد الآن.

وطالب سفراء الاتحاد الأوروبي في العاصمة الأفغانية كابول، و26 منظمة، في وقت سابق بتعليق عمليات الترحيل.

وكانت الحكومة الأفغانية طالبت منذ فترة طويلة بوقف الترحيل إلى البلاد.

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