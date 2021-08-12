قوات الأمن الافغانية تتصدى لهجمات طالبان على هيرات وبادجيس

كابول- (د ب أ):

قال مسؤولون محليون في أفغانستان، الخميس، إن قوات الأمن تصدت مساء أمس الأربعاء لهجمات حركة طالبان على مدينة هيرات عاصمة الولاية التي تحمل نفس الاسم، ومدينة "قلعة ناو" عاصمة ولاية بادجيس.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الاخبارية عن عبد الصبور قاني، حاكم إقليم هيرات، إن طالبان هاجمت مدينة هيرات مساء أمس الأربعاء من أربعة جهات، ولكنها واجهت "رد فعل كبير" من جانب قوات الأمن وقوات الميليشيا المحلية الموالية للحكومة الافغانية، والتي تعرف باسم "الانتفاضة العامة".

وأوضح قاني أن هناك "ما لا يقل عن 30 فردا من عناصر طالبان الذين قتلوا، فيما أصيب عشرات آخرين"، مضيفا أن "أحد أفراد قوات الأمن قتل أيضا وأصيب أربعة آخرون".

وقال إن "القوات الجوية تدعم أيضا القوات المحلية في القتال ضد طالبان".

من ناحية أخرى، قال حاكم إقليم بادجيس، حسام الدين شمس، إن القوات الأفغانية تصدت مساء أمس الأربعاء أيضا لهجمات طالبان على مدينة "قلعة ناو"، عاصمة إقليم بادجيس.

وأضاف أن هناك "ما لا يقل عن 60 عنصرا من طالبان، من بينهم قادتهم الأربعة، قتلوا في الاشتباكات وأصيب 50 آخرون".

وأوضح أن "القتال لا يزال مستمرا في بعض أجزاء من ضواحي قلعة ناو ولكن القوات الحكومية سيطرت على الوضع".

ولم يقدم تفاصيل بشأن الخسائر المحتملة لقوات الأمن في الاشتباكات.

ولم تعلق طالبان بعد على الاشتباكات التي وقعت في بادجيس وهيرات.