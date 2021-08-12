الأرجنتين تدين تعيين وزير إيراني متهم بتفجير أودى بحياة 85 شخصا في عاصمتها

بيونس إيرس- (أ ف ب):

دانت الحكومة الارجنتينية الاربعاء 2021 قرار الحكومة الايرانية تعيين في منصب وزير الداخلية احمد وحيدي أحد المتهمين في تنفيذ الاعتداء بالقنبلة ضد مركز يهودي في بوينوس ايرس اوقع 85 قتيلا في 1994.

وقالت وزارة الخارجية في بيان "تعرب الارجنتين مجددا عن ادانتها الشديدة لتعيين احمد وحيدي في منصب وزاري في ايران".

وأضافت "تعلن حكومة البيرتو فيرنانديز أن تعيين احمد وحيدي لتولي منصب في الحكومة الايرانية وتحديدا وزارة الداخلية يشكل اهانة للقضاء الارجنتيني وضحايا الاعتداء الارهابي ضد الجمعية الاسرائيلية الارجنتينية".

وذكرت وزارة الخارجية ان تعيين وحيدي وزيرا للدفاع منذ اغسطس 2009 "اثار قلقا كبيرا لدى الحكومة الارجنتينية ويستحق اشد الادانات".

ووحيدي أحد كبار المسؤولين الايرانيين الملاحقين من القضاء الارجنتيني الذي يتهمه بالاطلاع ب"دور اساسي في اتخاذ القرار والتخطيط للاعتداء الذي وقع في 18 يوليو 1994 وأصدرت شرطة الانتربول بحقه مذكرة توقيف دولية" وفق البيان.

وبعد 27 عاما على الاعتداء لم يتم توقيف اي شخص.

كما دعت الارجنتين الحكومة الايرانية الجديدة الى "التعاون كليا" ليحاكم الأشخاص المتهمون من القضاء الارجنتيني "امام المحاكم المختصة" في هذا البلد حيث لا ينص القانون على محاكمات غيابية.