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رجاء إطفاء إيطاليون: الوضع في صقلية تحت السيطرة

01:50 م الخميس 12 أغسطس 2021
رجاء إطفاء إيطاليون: الوضع في صقلية تحت السيطرة

حرائق غابات إيطاليا

روما- (د ب ا):

تمت السيطرة بصورة كبيرة على الحرائق الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية في جزيرة صقلية ، على الرغم من استمرار الحرائق في عدة مناطق بجنوب إيطاليا.

وعلى الرغم من استدعاء فرق الاطفاء في 230 موقعا في صقلية منذ مساء أمس الأربعاء، قالت السلطات إن الوضع تحسن بعد أيام عصيبة، هددت فيها الحرائق المنازل.

ومازالت وزارة الدفاع المدني الإيطالية تصنف الخطر من الحرائق في جريرتي صقلية وسردينيا بأنه مرتفع للغاية بسبب استمرار الجفاف والرياح.

ويتوقع خبراء الارصاد ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدا الجمعة مجددا في مناطق بالبلاد.

وتحدث رجال الاطفاء عن وضع حرج في منطقة كالابريا المتضررة بأقصى جنوب البر الرئيسي الايطالي. وتوفي في المنطقة شخصان بسبب الحرائق أمس الأربعاء.

غابات إيطاليا حرائق الغابات جزيرة صقلية

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