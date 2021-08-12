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4 قتلى جراء فيضانات شمالي تركيا

11:59 ص الخميس 12 أغسطس 2021
4 قتلى جراء فيضانات شمالي تركيا

الفيضانات ارشيفية

أنقرة- (د ب أ):

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد)، الخميس، مقتل أربعة أشخاص جراء الفيضانات التي سببتها الأمطار الغزيرة في ولاية قسطمونو شمالي البلاد.

وقالت الإدارة التركية في بيان أوردته وكالة "الأناضول"، إن هطول الأمطار الغزيرة خلال الفترة من 7 إلى 11 أغسطس الجاري غربي منطقة البحر الأسود تسبب في حدوث فيضانات في ولايات قسطمونو وبارطن وسينوب.

وأشارت إلى مقتل 4 أشخاص في ولاية قسطمونو وفقدان آخر في بارطن.

وأكد البيان مشاركة كافة الجهات المختصة من مؤسسات حكومية ومنظمات إغاثة في إجلاء المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية.

تركيا فيضانات مقتل أربعة أشخاص أمطار

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