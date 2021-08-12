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عشرات العراقيين عالقون على حدود بيلاروسيا مع ليثوانيا

11:56 ص الخميس 12 أغسطس 2021
عشرات العراقيين عالقون على حدود بيلاروسيا مع ليثوانيا

أرشيفية

بغداد- (بي بي سي):

أعادت الحكومة العراقية 400 مواطن من بين العالقين على حدود بيلاروسيا مع ليثوانيا. وتتهم العراقي مينسك بتشجيع تدفق المهاجرين غير الشرعي إلى الاتحاد الأوروبي عبر أراضيها.

وعلق العراق في الأسبوع الماضي الرحلات الجوية إلى بيلاروسيا بهدف حماية المواطنين العراقيين من شبكات التهريب.

وتعبر أفواج متزايدة من المهاجرين إلى دول البلطيق الأوروبية مثل ليثوانيا ولاتفيا وبولندا. وتتهم السلطات هناك رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، باستغلال القضية للضغط على الاتحاد الأوروبي لإلغاء العقوبات المفروضة على بلاده في ضوء انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة. وصوت البرلمان الليثواني يوم الثلاثاء على بناء سياج معدني ارتفاعه أربعة أمتار على طول حدوده مع بيلاروسيا لإبعاد المهاجرين.

وأعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية عن إجلاء 240 موطنا في رحلة خصصت لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين في بيلاروسيا وحدودها المشتركة مع ليثوانيا. كما ذكرت الشركة بحسب وسائل إعلام عراقية أن الطائرة نقلت أيضا هذا الأسبوع جثمان عراقي قضى نحبه على الحدود البيلاروسية الليثوانية.

هذا المحتوى من

المهاجرين العراقيين بيلاروسيا ليتوانيا

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