الأمطار تساعد في إخماد حرائق الغابات في اليونان

أثينا- (د ب ا):

قال مسؤولون، الخميس، إن هطول أمطار خلال الليل ساعد بصورة كبيرة جهود إخماد حرائق الغابات التي تجتاح اليونان.

وقد خمد الكثير من الحرائق في وابيه، ثاني أكبر جزيرة باليونان بعد كريت، وشبه جزيرة بيلوبونيز بالجنوب، وفقا لما قاله الصحفيون على الأرض، في حين قال مسؤولون في شبه الجزيرة إن الوضع أفضل بكثير.

وأفادت شبكة "سكاي" أن السكان استقبلوا أول قطرات المطر بإطلاق أبواق السيارات.

كان الجفاف السبب الرئيسي للحرائق المدمرة، التي أتت على أكثر من 90 ألف هيكتار من الغابات والأراضي الزراعية، والآلاف من المنازل، وفقا للاحصاءات الأولية. وقد نفق عدد لا يحصى من الحيوانات.

ومع ذلك، حذرت قوات الاطفاء من أن الخطر لم ينته بعد. ومازالت ألسنة اللهب مشتعلة في الشجيرات، ومن الممكن اندلاع حرائق جديدة. بالاضافة لذلك، تشهد البلاد حاليا هبوب رياح قوية.

وأدى تغير الطقس لوقوع العديد من صعقات البرق مما أسفر عن اندلاع حرائق صغيرة في غرب أثينا وشبه جزيرة خالكيذيكي بشمال البلاد.

مع ذلك، جرت السيطرة عليها سريعا وإخمادها. ومازالت جميع وحدات الاطفاء من أكثر من 20 دولة في حالة تأهب قصوى اليوم.