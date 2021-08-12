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إغلاق مفاجئ في مقاطعة أسترالية بسبب اكتشاف إصابة بكورونا

10:48 ص الخميس 12 أغسطس 2021
إغلاق مفاجئ في مقاطعة أسترالية بسبب اكتشاف إصابة بكورونا

فيروس كورونا في أستراليا

سيدني- (د ب أ):

أعلنت مقاطعة العاصمة الأسترالية التي تضم كانبرا، الخميس، عن إغلاق مفاجئ لمدة سبعة أيام بعد تسجيل أول حالة إصابة في المجتمع بفيروس كورونا منذ يوليو الماضي.

وذكرت السلطات الصحية فى العاصمة الأسترالية أن الإغلاق سيبدأ الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (07:00 بتوقيت جرينتش)، الخميس، حيث يسمح لسكان كانبرا بمغادرة منازلهم فقط لأسباب مثل التسوق لشراء الضروريات أو القيام بأعمال أساسية أو الحصول على الرعاية الصحية الأساسية أو ممارسة الرياضة في الأماكن المفتوحة لمدة لا تزيد عن ساعة واحدة يوميا.

وأوضحت السلطات الصحية في المقاطعة على تويتر إن الإغلاق هو "نتيجة لحالة كوفيد 19 التي تم تحديدها في المجتمع".

وقال رئيس الوزراء أندرو بار فى بيان: "لقد قلنا طوال فترة تفشي المرض في سيدنى الكبرى إننا سنتصرف بسرعة وحزم".

وأضاف: "لقد رأينا أن الإغلاق القصير والفوري يحد من احتمال انتشار الفيروس وهو أفضل طريق لتجنب عمليات الإغلاق الأطول مدة والأكثر ضررا".

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