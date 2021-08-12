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ولي عهد أبوظبي يعزي رئيس الجزائر في ضحايا حرائق الغابات ويعرض الدعم

10:45 ص الخميس 12 أغسطس 2021
ولي عهد أبوظبي يعزي رئيس الجزائر في ضحايا حرائق الغابات ويعرض الدعم

الشيخ محمد بن زايد

أبوظبي- (د ب أ):

أعرب ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد عن خالص تعازيه إلى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في ضحايا حرائق الغابات التي يشهدها عدد من مناطق الجزائر.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، الخميس، أن بن زايد أكد خلال اتصال هاتفي أجراه الليلة الماضية مع تبون، على تضامن دولة الإمارات ووقوفها إلى جانب الجزائر واستعدادها لتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة في مواجهة هذه التحديات والظروف الصعبة.

وأعلن تبون أمس الحداد الوطني في البلاد لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم على خلفية مقتل عشرات المدنيين والعسكريين جراء الحرائق التي اجتاحت بعض الولايات.

الشيخ محمد بن زايد الجزائر ضحايا حرائق الغابات حرائق الغابات عبدالمجيد تبون

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