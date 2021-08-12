زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب جنوب الفلبين

مانيلا (د ب أ)-

قال مسؤولون إن زلزالا بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب الفلبين قبل فجر اليوم الخميس، لكنه لم يتسبب حتى الآن في أضرار كبيرة.

وذكر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل أن مركز الزلزال كان قبالة بلدة جافرنر جينيروسو فى مقاطعة دافاو أورينتال على بعد 1065 كيلومترا جنوب مانيلا.

وأوضح المعهد أن الزلزال وقع الساعة 0146 صباحا بالتوقيت المحلي (1746 مساء الأربعاء بتوقيت جرينتش).

وذكر المعهد أنه تم الإبلاغ عن عشرات الهزات الارتدادية منذ ذلك الحين ، بما فيها هزة بلغت قوتها 4ر4 درجة بعد أكثر من ساعتين من الهزة الكبرى.

وكان زلزال بقوة 1ر7 درجة على مقياس ريختر ضرب الفلبين وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا في وسط البلاد في تشرين أول/أكتوبر 2013.

وفي تموز/يوليو 1990، قتل أكثر من 2400 شخص في جزيرة لوزون بشمال البلاد جراء زلزال بقوة 8ر7 درجة.