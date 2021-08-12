في رحلة سياحية بروسيا.. تحطم هليكوبتر على متنها 16 شخصا

موسكو /أ ش أ/

تحطمت مروحية على متنها 16 شخصا بينهم 13 سائحا في شبه جزيرة (كامشاتكا) أقصى الشرق الروسي من طراز /مي-8/، وذلك وفق ما أفاد بيان هيئة الطوارئ المحلية في المنطقة.

وأضاف المكتب الصحفي لهيئة الطوارئ الروسية، في بيان نقلته وكالة أنباء (تاس) المحلية، اليوم الخميس، أن مروحية /مي-8/ سقطت في بحيرة كوريل في محمية كرونوتسكي الطبيعية، وقد هرع نحو 40 من رجال الإنقاذ والغطاسين إلى موقع الحادث.

وأوضح البيان أنه بحسب المعلومات الأولية كان على متن المروحية "ثلاثة من طاقمها و13 راكبا" جميعهم من السياح.

ووفقا لبيان الهيئة الروسية، توجهت مروحية إلى مكان الحادث وطائرة هليكوبتر من طراز مي 8 تابعة لوزارة الطوارئ الروسية على متنها رجال إنقاذ.

وفي السياق ذاته، أفاد المكتب الصحفي لمحمية كرونوتسكي الطبيعية إن المروحية التابعة لشركة فيتياز-ايرو كانت تنقل السياح إلى خودوتكا، وهو بركان قرب مدينة بتروبافلوفسك-كامشاتسكي، ولا تزال أعمال الإغاثة في المنطقة مستمرة.