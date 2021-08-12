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واشنطن: نسمع عن إعدامات طالبان لقوات الأمن الأفغانية

08:48 ص الخميس 12 أغسطس 2021
واشنطن: نسمع عن إعدامات طالبان لقوات الأمن الأفغانية

حركة طالبان

واشنطن (د ب أ) –

نددت السفارة الأمريكية في كابول بممارسات حركة طالبان بحق قوات الأمن الأفغانية، محذرة من ارتكاب "جرائم حرب" هناك.

وقالت السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية في تغريدة عبر تويتر صباح اليوم الخميس: "نسمع تقارير إضافية عن قيام طالبان بإعدام القوات الأفغانية المستسلمة. إنه أمر مقلق للغاية ويمكن أن يشكل جرائم حرب".

يشار إلى أن الوضع الأمني في أفغانستان تفاقم على نحو مأساوي منذ بدء سحب القوات الدولية من هناك وشن طالبان هجوما بداية من أيار/مايو الماضي، وقد انتزعت الحركة في الوقت الراهن تسع عواصم إقليمية من الحكومة الأفغانية.

حركة طالبان واشنطن قوات الأمن الأفغانية جرائم حرب

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