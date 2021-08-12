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واشنطن تدعو منظمة الأوبك لبذل المزيد لدعم التعافي العالمي

07:59 ص الخميس 12 أغسطس 2021
واشنطن تدعو منظمة الأوبك لبذل المزيد لدعم التعافي العالمي

أرشيفية

واشنطن /أ ش أ/

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" لبذل المزيد من الجهد لدعم التعافي الاقتصادي العالمي.
وأشار جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، في تصريحات صحفية، إلى أنه إذا استمرت تكاليف الوقود في الارتفاع دون توقف فهذا من شأنه إلحاق الضرر بالتعافي الاقتصادي العالمي في الوقت الراهن.
وأضاف أنه رغم موافقة منظمة الأوبك على زيادة الإنتاج لكن هذه الزيادة لن تعوض تخفيضات الإنتاج السابقة التي فرضتها المنظمة حتى عام 2022 مشيرا إلى أن سعر النفط الخام كان أعلى مما كان عليه في نهاية عام 2019 قبل ظهور وباء كورونا.
وأوضح أن الولايات المتحدة، رغم أنها ليست عضوا في منظمة الأوبك، تتفاعل مع أعضاء المنظمة والأطراف المعنية بشأن قضايا الأسواق العالمية وتحديد الأسعار من أجل ضمان إمدادات مستقرة.

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